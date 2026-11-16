दिल्ली के पार्कों में लगाए गए 6,000 CCTV कैमरे, अब महिलाओं के लिए हर कोना रोशन
दिल्ली ने महिलाओं के लिए शहर को ज्यादा सुरक्षित बनाने की बड़ी मुहिम के तहत सार्वजनिक पार्कों में 6,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए हैं। यह कदम सरकार की 19,822 अंधेरे कोनों पर निगरानी रखने की योजना के बाद उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को सुरक्षा और सहायता के मजबूत उपायों की बात कही थी, जिसके बाद यह पहल हुई है।
दिल्ली सरकार ने 1,635 सार्वजनिक पार्कों का ऑडिट किया
शहर के अधिकारियों ने 1,635 सार्वजनिक पार्कों का ऑडिट किया है, ताकि पता चल सके कि कहाँ रोशनी और बाड़बंदी ठीक करने की जरूरत है। इन सुधारों का काम 26 जनवरी, 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब 503 बड़े पार्कों में सुरक्षा गश्त की जा रही है। आपातकालीन मामलों में प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। सड़कों पर पिंक स्कूटी और महिला PCR वैन भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा, पुलिस बल में ज्यादा महिलाओं को शामिल करने और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए विशेष अदालतों के जरिए न्याय प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास भी जारी हैं।