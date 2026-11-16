दिल्ली के पार्कों में लगाए गए 6,000 CCTV कैमरे, अब महिलाओं के लिए हर कोना रोशन

शहर के अधिकारियों ने 1,635 सार्वजनिक पार्कों का ऑडिट किया है, ताकि पता चल सके कि कहाँ रोशनी और बाड़बंदी ठीक करने की जरूरत है। इन सुधारों का काम 26 जनवरी, 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब 503 बड़े पार्कों में सुरक्षा गश्त की जा रही है। आपातकालीन मामलों में प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। सड़कों पर पिंक स्कूटी और महिला PCR वैन भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा, पुलिस बल में ज्यादा महिलाओं को शामिल करने और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए विशेष अदालतों के जरिए न्याय प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास भी जारी हैं।