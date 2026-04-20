दिल्ली में ट्रकों को लगेगा झटका: SC के आदेश पर बढ़ा 'पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क', जानें कब से लागू होगा

दिल्ली में ट्रकों पर कितना लगेगा शुल्क

अब दो एक्सल वाले हल्के कमर्शियल वाहनों और ट्रकों को ECC के तौर पर 2,000 रुपये देने होंगे, जो पहले 1,400 रुपये थे। वहीं तीन एक्सल और उससे बड़े ट्रकों के लिए यह चार्ज 4,000 रुपये कर दिया गया है, जो पहले 2,600 रुपये थे। यह ECC साल 2015 से लागू है। इसका मकसद बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को शहर में आने से रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को इन बढ़ी हुई दरों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अधिकारी अब इन्हें तुरंत लागू करने की तैयारी में हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से दिल्ली की हवा जल्द ही और साफ हो सकेगी।