दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार की सख्ती, 1 नवंबर से और कड़े होंगे नियम

दिल्ली ने 2026 की सर्दियों के लिए प्रदूषण को काबू में करने के लिए पहले से ही उपाय लागू कर दिए हैं, ताकि गंभीर स्मॉग की स्थिति बनने से पहले ही हानिकारक उत्सर्जन को कम किया जा सके।

इस साल, जैसे ही हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी (कुछ ही दिनों में AQI 166 से बढ़कर 187 हो गया), शहर ने तुरंत 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम लागू कर दिया है।

इस नियम के तहत, जिन गाड़ियों के पास सही पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिल पाएगा।

सरकार का मकसद है कि धुंध का मौसम आने से पहले ही प्रदूषण फैलाने वाली गैसों को कम किया जा सके।