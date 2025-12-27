LOADING...
दिल्ली: पति ने सिगरेट के लिए कर दी पत्नी की हत्या, फिर कर ली आत्महत्या

लेखन भारत शर्मा
Dec 27, 2025
05:53 pm
क्या है खबर?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार पुलिस थाना क्षेत्र के कस्तूरबा नगर इलाके में बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ऑटो रिक्शा चालक ने सिगरेट खरीदने के लिए 20 रुपये न देने पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुुंची दिल्ली पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर अस्पताल पहुंचाया और फिर पोस्टमार्टम कराकर अन्य परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

घटना

कैसे हुई यह घटना?

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान कुलवंत सिंह और उसकी पत्नी की पहचान महेन्द्र कौर के रूप में हुई है। गत बुधवार कुलवंत ने पत्नी से सिगरेट के लिए 20 रुपये मांगे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। इससे दोनों में झगड़ा हो गया। बाद में पत्नी के पैसे देने पर कुलवंत ने बेटे शिवचरण को सिगरेट लेने भेज दिया। बेटे के जाने के बाद कुलवंत ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया।

आत्महत्या

पत्नी की हत्या के बाद कुलवंत ने की आत्महत्या

बेटे शिवचरण ने पुलिस को बताया कि उसके सिगरेट लेकर वापस लौटने पर उसकी मां मृत पड़ी थी। इस पर पुलिस ने कुलवंत की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पड़ोसियों ने बताया कि वह रेलवे ट्रैक पर बैठा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

