दिल्ली: पति ने सिगरेट के लिए कर दी पत्नी की हत्या, फिर कर ली आत्महत्या

दिल्ली में पति ने सिगरेट के लिए पत्नी की हत्या करने के बाद की आत्महत्या

लेखन भारत शर्मा 05:53 pm Dec 27, 202505:53 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार पुलिस थाना क्षेत्र के कस्तूरबा नगर इलाके में बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ऑटो रिक्शा चालक ने सिगरेट खरीदने के लिए 20 रुपये न देने पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुुंची दिल्ली पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर अस्पताल पहुंचाया और फिर पोस्टमार्टम कराकर अन्य परिजनों के सुपुर्द कर दिया।