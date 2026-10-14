पनीर के नाम पर 'धोखाधड़ी': दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI और सरकारों से मांगा जवाब

याचिका में बताया गया है कि असली पनीर हमेशा दूध से बनने वाला प्रोडक्ट होता है। लेकिन, कुछ रेस्टोरेंट ग्राहकों को बिना बताए गैर-डेयरी या नकली पनीर का इस्तेमाल कर लेते हैं।

गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने पहले ही ऐसे गैर-डेयरी पनीर के खिलाफ कार्रवाई की है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि दिल्ली में भी इसी तरह के नियम बनाए जाएं, ताकि ग्राहकों को पता हो कि उनकी थाली में असली पनीर है या कुछ और।