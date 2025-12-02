दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी डॉक्यूमेंट्री पर BBC के खिलाफ मामले में NGO को लगाई फटकार

आदेश

कोर्ट ने सुनवाई में क्या कहा?

जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह मामला 2023 का था और कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर सवाल उठाए थे। हालांकि, तब से वादी ने बार-बार स्थगन की मांग की है। न्यायालय ने कहा कि वह NGO को यह तर्क देने का अंतिम अवसर देगा कि मामला किस प्रकार स्वीकार्य है। उसके बाद मामले का निस्तारण किया जाएगा। NGO वकील ने कहा कि स्थगन मांगने का कारण एक वरिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी होना है।