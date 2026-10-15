दिल्ली: जातिवाद के आरोपों से घिरी पत्रकार, हाईकोर्ट का मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार

मामला अब और भी उलझ गया है। भगत का आरोप है कि पत्रकार ने न सिर्फ उनकी जाति का अपमान किया, बल्कि उन्हें अपना काम करने से रोकने की भी कोशिश की।

इसके अलावा, उनका यह भी दावा है कि पत्रकार ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सदस्यों के साथ मिलकर ऑनलाइन मानहानि की है।

वहीं, पत्रकार ने पलटवार करते हुए भगत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। यह मामला जातिगत भेदभाव और पुलिस विभाग के भीतर कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न जैसे कई गंभीर मुद्दों को सामने ला रहा है।