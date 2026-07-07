कॉकरोच जनता पार्टी की एक्स पर धमाकेदार वापसी, दिल्ली हाई कोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्स को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का अकाउंट बहाल करने का निर्देश दिया है। सरकार ने मई महीने में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ चिंताओं के चलते इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। इस निलंबन के बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस शर्मा ने NEET से जुड़ी चिंताओं को खारिज कर दिया
सरकार का कहना था कि 21 जून को होने वाली NEET की दोबारा परीक्षा से पहले छात्रों और अभिभावकों में अराजकता न फैले, इसके लिए अकाउंट को ब्लॉक करना जरूरी था। हालांकि, अब जब वह परीक्षा हो चुकी है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने साफ किया कि अब उन चिंताओं का कोई आधार नहीं बचा है। इसी दौरान CJP 'कॉकरोच इज बैक' नाम के एक नए हैंडल से अपने फॉलोअर्स को लगातार अपडेट देता रहा। इस नए अकाउंट पर अब 2.27 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं।