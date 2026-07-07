कॉकरोच जनता पार्टी की एक्स पर धमाकेदार वापसी, दिल्ली हाई कोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला

जस्टिस शर्मा ने NEET से जुड़ी चिंताओं को खारिज कर दिया

सरकार का कहना था कि 21 जून को होने वाली NEET की दोबारा परीक्षा से पहले छात्रों और अभिभावकों में अराजकता न फैले, इसके लिए अकाउंट को ब्लॉक करना जरूरी था। हालांकि, अब जब वह परीक्षा हो चुकी है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने साफ किया कि अब उन चिंताओं का कोई आधार नहीं बचा है। इसी दौरान CJP 'कॉकरोच इज बैक' नाम के एक नए हैंडल से अपने फॉलोअर्स को लगातार अपडेट देता रहा। इस नए अकाउंट पर अब 2.27 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं।