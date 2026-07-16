हाई कोर्ट बोला- हर जान कीमती है; सोनम वांगचुक के लिए रोजाना मेडिकल चेकअप का आदेश

यह फैसला तब आया जब सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर कई लोग चिंता जता चुके थे। उनकी भूख हड़ताल के चलते उनका वजन 8.2 किलोग्राम घट गया है और ब्लड शुगर लेवल भी 67 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक गिर चुका है। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि प्रदर्शन के दौरान वांगचुक की सुरक्षा की क्या योजना है।

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में लेह में हुए प्रदर्शन के बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद, वांगचुक लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ की अपनी लड़ाई लगातार जारी रखे हुए हैं।