दिल्ली जिमखाना क्लब को हाई कोर्ट से राहत, बेदखली पर लगी रोक देश Jul 06, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने लुटियंस दिल्ली के मशहूर दिल्ली जिमखाना क्लब की बेदखली की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। क्लब को अपना 27.3 एकड़ का कैंपस खाली करने का आदेश मिला था, लेकिन अब अगली सुनवाई 28 जुलाई के बाद ही होगी। क्लब के एक सदस्य और स्टाफ एसोसिएशन ने ही इस बेदखली की कार्यवाही को अदालत में चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह फैसला न केवल गलत है, बल्कि बहुत जल्दबाजी में भी लिया गया है।