दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस प्रवासियों को निकालने की याचिका ठुकराई

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका बाटला हाउस, शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों को देश से निकालने की मांग कर रही थी, जिन पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप था। अदालत ने कहा कि ये दावे बहुत व्यापक और अस्पष्ट थे, और उनमें कोई पुख्ता सबूत नहीं था। उसने स्पष्ट किया कि बिना ठोस जानकारी और सबूत के अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।