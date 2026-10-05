दिल्ली दंगा मामले में नफरती भाषणों के लिए नेताओं के खिलाफ नहीं होगी FIR

दिल्ली दंगा मामला: नफरती भाषणों के लिए नेताओं के खिलाफ नहीं होगी FIR, याचिकाएं खारिज

लेखन गजेंद्र 12:06 pm Oct 05, 202612:06 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में 2020 में हुए दंगों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए नेताओं को राहत दी है। कोर्ट ने उन याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया, जिसमें नेताओं के खिलाफ नफरती भाषण देने के लिए FIR दर्ज करने और विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और मनोज जैन की खंडपीठ ने कुल 15 याचिकाओं को खारिज किया है।