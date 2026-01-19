दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रणय-राधिका रॉय के खिलाफ आयकर नोटिस रद्द किया, विभाग पर जुर्माना ठोका

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ नोटिस रद्द किए

लेखन गजेंद्र 12:10 pm Jan 19, 202612:10 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को NDTV के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिक रॉय को जारी किए गए आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस रद्द कर दिए हैं। यह नोटिस दोनों को मार्च 2016 में RRPR होल्डिंग (NDTV के प्रवर्तक) को दिए गए कुछ ब्याज मुक्त ऋणों के संबंध में जारी किए गए थे। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और विनोद कुमार की खंडपीठ ने आयकर विभाग पर इस संबंध में नोटिस जारी करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।