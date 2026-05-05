केजरीवाल-सिसोदिया के 'सत्याग्रह' पर हाई कोर्ट सख्त, अब नियुक्त होंगे न्याय मित्र

केजरीवाल, सिसोदिया ने सत्याग्रह का हवाला देकर सुनवाई का बहिष्कार किया

केजरीवाल और सिसोदिया का आरोप था कि जस्टिस शर्मा पक्षपाती हो सकती हैं, क्योंकि उनके बच्चे सरकारी वकील हैं। हालांकि, जस्टिस शर्मा ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया।

विरोध में, इन AAP नेताओं ने महात्मा गांधी के 'सत्याग्रह' का हवाला देकर कार्यवाही का बहिष्कार किया। हाई कोर्ट को पहले ही ट्रायल कोर्ट के उस फैसले में पहली नजर में कई खामियां नजर आई थीं, जिसमें उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया था।

अब चूंकि CBI उनकी रिहाई के खिलाफ अपील कर रही है, इसलिए हाई कोर्ट इस मामले की दोबारा समीक्षा कर रही है।