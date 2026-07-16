सिंघु बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलकर भागा ड्राइवर, पुलिस ने घंटों में दबोचा

हादसे के बाद अमित के साथियों ने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार में अब पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज और फोरेंसिक सबूतों की मदद से कुछ ही घंटों के अंदर ही आरोपी को धर दबोचा।