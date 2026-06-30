दिल्ली में कोचिंग सेंटरों को सख्त हिदायत, सुरक्षा के लिए सिर्फ एक महीना, वरना लगेगा ताला देश Jun 30, 2026

लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी भयानक आग, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, उसके बाद दिल्ली सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटर्स को सख्त सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए सिर्फ एक महीना दिया गया है, वरना उन्हें बंद किया जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि एक नया कानून लाया जाएगा, जिससे यह पक्का किया जाएगा कि जहां बच्चे पढ़ते हैं, वो जगह वाकई सुरक्षित हो। इसमें आग से निकलने के रास्तों से लेकर यह कि कौन पढ़ा सकता है, सब कुछ शामिल होगा। उन्होंने छात्रों से भी कहा है कि अगर उन्हें कहीं भी कुछ असुरक्षित दिखे, तो वे बेझिझक बोलें। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, "दिल्ली में 900 हों या 1,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने बच्चों की जान और उनकी सुरक्षा का है।"