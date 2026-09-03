दिल्ली में 25,000 आवारा पशुओं का संकट: शेल्टरों में जगह नहीं, खाली वादे और मौत का जाल बनती सड़कें

इन आवारा पशुओं की वजह से कई गंभीर हादसे हुए हैं। पिछले साल इनकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई और इस साल जून में भी कई लोग घायल हुए।

सरकार ने साल 2025 में हर जिले में नए शेल्टर बनाने का वादा किया था। लेकिन, पिछले एक साल में एक भी नया शेल्टर नहीं खुल पाया है। शेल्टर चलाने वाले ऑपरेटर भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। यह आवारा पशुओं की समस्या उन अवैध डेयरियों से भी जुड़ी हुई है, जो शहर के बाहर बनाई गई डेरी कॉलोनियों में अभी तक नहीं गईं। अधिकारियों का कहना है कि अगर दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाना है, तो शेल्टरों की क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है।