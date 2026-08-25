दिल्ली में स्वाइन फ्लू को लेकर स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले 2,300 के पार, स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी

लेखन गजेंद्र 06:52 pm Aug 25, 202606:52 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में इंफ्लूएंजा H1N1 (स्वाइन फ्लू) के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है। मंगलवार को मरीजों का आंकड़ा 2,308 पहुंच गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और अधिकारियों को केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक सलाह जारी की है।