लुटियंस दिल्ली की 27 एकड़ जमीन पर घमासान: जिमखाना क्लब ने सरकार के फरमान को दी चुनौती
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दिल्ली जिमखाना क्लब सरकार के एक आदेश का विरोध कर रहा है। सरकार ने क्लब को लुटियंस दिल्ली में अपनी 27.3 एकड़ की मशहूर जगह खाली करने को कहा है। इस आदेश के खिलाफ क्लब ने दिल्ली हाई कोर्ट से बेदखली के नोटिस को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को तय की गई है।
सरकार ने लीज के 'जनहित' खंड का हवाला दिया
सरकार चाहती है कि क्लब 5 जून तक यह जगह खाली कर दे। सरकार ने बताया है कि उन्हें यह जमीन 'जनहित' के लिए चाहिए, जो मूल लीज समझौते में भी एक शर्त के तौर पर दर्ज है। सरकार के इस निर्देश को चुनौती देते हुए क्लब ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है।