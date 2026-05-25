लुटियंस दिल्ली की 27 एकड़ जमीन पर घमासान: जिमखाना क्लब ने सरकार के फरमान को दी चुनौती देश May 25, 2026

दिल्ली जिमखाना क्लब सरकार के एक आदेश का विरोध कर रहा है। सरकार ने क्लब को लुटियंस दिल्ली में अपनी 27.3 एकड़ की मशहूर जगह खाली करने को कहा है। इस आदेश के खिलाफ क्लब ने दिल्ली हाई कोर्ट से बेदखली के नोटिस को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को तय की गई है।