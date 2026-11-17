दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के 'शीशमहल' को आम जनता के लिए खोलेगी भाजपा सरकार

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के 'शीशमहल' को आम जनता के लिए खोलेगी भाजपा सरकार, टिकट लगेगा

लेखन गजेंद्र 04:40 pm Nov 17, 202604:40 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवादित सरकारी आवास को मौजूदा भाजपा सरकार आम जनता के लिए खोलने जा रही है। भाजपा इस आवास को 'शीशमहल' कहती है। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शीश महल को आम जनता के लिए खोला जाएगा। अगले हफ्ते से दिल्ली के लोग इसे देखने जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि टिकट बुकिंग और पंजीकरण जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी जल्द साझा की जाएगी।