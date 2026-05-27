दिल्ली सरकार ने कई मेट्रो स्टेशन, अस्पताल और खेल परिसर के बदले नाम
क्या है खबर?
दिल्ली की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पहचान और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कई मेट्रो स्टेशन, अस्पतालों आदि के नाम बदल दिए हैं। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन अब डॉ बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन कहलाएगा। इसके अलावा बेगमपुर (रोहिणी) में निर्माणाधीन खेल परिसर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न 'अटल खेल परिसर' रखा जाएगा। वहां पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।
बयान
सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं बदले गए नाम- गुप्ता
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि बदले गए नाम दिल्ली की विविध सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय विरासत को प्रतिबिंबित करते हैं। सरकार दिल्ली के विकास के साथ-साथ उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य नामकरण प्राधिकरण (SNA) की चेयरपर्सन और मुख्यमंत्री गुप्ता की अध्यक्षता में हाल ही में दिल्ली सचिवालय में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
परिसर
रोहिणी के सेक्टर-33 में अटल खेल परिसर
बैठक में बेगमपुर स्थित नव-निर्मित खेल परिसर के नामकरण का प्रस्ताव रखा गया। अथॉरिटी ने सर्वसम्मति से इस परिसर का नाम 'अटल खेल परिसर' रखने का निर्णय कियान् इसके अलावा, परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसी तरह रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'डॉ बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन' किया जाएगा। मुंख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर का योगदान देश के सामाजिक और संवैधानिक इतिहास में अमिट है।
अस्प्ताल
ज्वालापुरी में अब बाबा रामदेवजी महाराज अस्पताल
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि ज्वालापुरी में निर्माणाधीन अस्पताल का नाम 'बाबा रामदेवजी महाराज अस्पताल' रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की। द्वारका मेट्रो स्टेशन के नाम में क्षेत्र की स्थानीय पहचान को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। अथॉरिटी ने स्टेशन का नया नाम 'द्वारका-ककरोला मेट्रो स्टेशन' करने का निर्णय लिया है। इसी तरह ब्रिटानिया चौक (शकूरपुर स्थित) का नाम बदलकर 'अश्विनी चोपड़ा (मिन्ना) चौक' करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।