दिल्ली सरकार ने कई मेट्रो स्टेशन, अस्पताल और खेल परिसर के बदले नाम

बयान सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं बदले गए नाम- गुप्ता मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि बदले गए नाम दिल्ली की विविध सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय विरासत को प्रतिबिंबित करते हैं। सरकार दिल्ली के विकास के साथ-साथ उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य नामकरण प्राधिकरण (SNA) की चेयरपर्सन और मुख्यमंत्री गुप्ता की अध्यक्षता में हाल ही में दिल्ली सचिवालय में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

परिसर रोहिणी के सेक्टर-33 में अटल खेल परिसर बैठक में बेगमपुर स्थित नव-निर्मित खेल परिसर के नामकरण का प्रस्ताव रखा गया। अथॉरिटी ने सर्वसम्मति से इस परिसर का नाम 'अटल खेल परिसर' रखने का निर्णय कियान् इसके अलावा, परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसी तरह रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'डॉ बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन' किया जाएगा। मुंख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर का योगदान देश के सामाजिक और संवैधानिक इतिहास में अमिट है।

Advertisement