स्मार्ट लाइटों से जगमगाएगी दिल्ली, 473 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

दिल्ली का कमांड सेंटर रोशनी पर रखेगा नजर

शहर की सभी लाइटों पर नजर रखने के लिए एक नया सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। इससे अगर कोई भी लाइट खराब होती है, तो उसकी मरम्मत फौरन की जा सकेगी। यह सिस्टम अपने आप लाइट की चमक को कम या ज्यादा भी करेगा, जिससे बिजली की काफी बचत होगी।

अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से हर साल बिजली के बिल में करीब 25 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मौजूदा सिस्टम की कमियों पर खास तौर पर बात हुई। पहले खराब लाइटों को ठीक करवाना एक बड़ी सिरदर्दी थी, मुख्यमंत्री ने इस ओर ध्यान दिलाया।