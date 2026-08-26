मानसून: दिल्ली में सुहाना हुआ मौसम, इन 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

अगर आप मुंबई या कोंकण तट पर हैं, तो अपने छाते साथ रखना न भूलें। यहां कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है, जिससे स्थानीय इलाकों में पानी भर सकता है। मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और पूर्वी राजस्थान को भी भारी बारिश के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल, झारखंड पर बने एक कम दबाव के क्षेत्र के कारण इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं, दक्षिण भारत में बेंगलुरु में सिर्फ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।