दिल्ली: गैंगस्टर सलमान त्यागी ने मंडोली जेल में फंदे से झूलकर की आत्महत्या

दिल्ली की उच्च सुरक्षा वाली मंडोली जेल में गैंगस्टर सलमान त्यागी के फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना पर जेलकर्मियों ने त्यागी को फंदे से उताकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जेल प्रशासन ने त्यागी के परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू की।

घटना कैसे घटी यह घटना? जेल प्रशासन के अनुसार, सलमान रात करीब साढ़े 11 बजे जेल नंबर 15 के बैरक में चादर से लटका हुआ मिला था। अन्य कैदियों की सूचना पर सुरक्षाकर्मियों ने उसे फंसे से उताकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। जेल अधिकारियों ने बताया कि जेल के CCTV कैमरों की जांच की जा रही है। इससे साफ हो जाएगा कि सलमान ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या कर शव को लटकाया गया है। मामले की जांच जारी है।

अपराध किस अपराध में बंद था सलमान? जेल प्रशासन के अनुसार, सलमान का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में बंद था। बताया जाता है कि उसका लंबा आपराधिक इतिहास में उसके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन सहित दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा गैंगस्टर माना जाता था। वह नीरज बवाना से लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक के लिए काम कर चुका था।

वारदात सलमान ने पिछले साल 2 व्यापारियों पर चलवाई थी गोली जेल प्रशासन के अनुसार, सलमान ने पिछले साल जेल में रहते हुए 50 लाख की फिरौती के लिए पश्चिम दिल्ली के दो व्यापारियों पर गोली चलवाकर जानलेवा हमला करवाया था। उसने ऐसा इसलिए कराया था, ताकि उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एंट्री मिल सके। उससे पहले वह नीरज बवाना गैंग के लिए काम करता था। जेल में हुई इस घटना ने जले में कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।