दिल्ली: जंतर-मंतर पर फिर हुई झड़प, पत्थरबाजी के बीच पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच गलत सूचनाओं से निपटने के लिए वह सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है।

एक अधिकारी ने बताया कि अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से फर्जी खबरों, AI और डीपफेक वीडियो, संपादित क्लिप और भ्रामक पोस्ट के बारे में लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच अंतर कर सकें।