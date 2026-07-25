दिल्ली: जंतर-मंतर पर फिर हुई झड़प, पत्थरबाजी के बीच पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले
क्या है खबर?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच एक बार फिर शनिवार को झड़प शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि टॉल्स्टॉय मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसके जवाब में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन शुरू होने के बाद यह तीसरी झड़प हो रही है। कुछ छात्रों के घायल होने की खबर है।
आरोप
सोशल मीडिया पर नजर रख रही पुलिस
दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच गलत सूचनाओं से निपटने के लिए वह सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है।
एक अधिकारी ने बताया कि अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से फर्जी खबरों, AI और डीपफेक वीडियो, संपादित क्लिप और भ्रामक पोस्ट के बारे में लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच अंतर कर सकें।
हिरासत
प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का आरोप
CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने जंतर-मंतर पर कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली पुलिस आसपास के इलाकों, खासकर जंतर-मंतर क्षेत्र से कई युवाओं और कम उम्र के दिखने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में ले रही है।
उन्होंने बताया कि उनसे जुड़े वकील और कुछ स्वतंत्र वकील इन युवाओं को पुलिस स्टेशनों से छुड़ाने का काम कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
जंतर-मंतर पर आंसू गैस के गोले दागे
अभी अभी— Mandeep Punia (@mandeeppunia1) July 25, 2026
जंतर-मंतर पर संसद मार्ग की तरफ़ वाले बैरिकेड्स पर पुलिस द्वारा छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे pic.twitter.com/iRTE4BytCi