दिल्ली: 4 मंजिला इमारत गिरी, 1 की मौत, मलबे में कई के फंसे होने की आशंका

स्थानीय लोग, NDRF और अग्निशमल दल की प्रतिक्रिया

आंखों देखे लोगों ने बताया कि उन्होंने मलबे के नीचे से चीखें सुनीं और चारों तरफ धूल के बादल देखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी मदद पहुंचने से पहले ही वे खुद बचाव कार्य में जुट गए थे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर कहा कि प्रशासन स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया, "सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, ताकि हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी रहे।"

इमारत गिरने की वजहों की जांच अभी चल रही है।