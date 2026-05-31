दिल्ली: 4 मंजिला इमारत गिरी, 1 की मौत, मलबे में कई के फंसे होने की आशंका
दिल्ली में सकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला इमारत अचानक शनिवार रात, 30 मई 2026 को ढह गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई और 8 लोग घायल हो गए। गिरने वाली इस इमारत में एक मेस, पीजी और एक कोचिंग सेंटर चलते थे। बचाव टीमों ने अब तक 9 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला है। हालांकि, आशंका है कि कई लोग, जिनमें छात्र और दफ्तरी कर्मचारी शामिल हैं, अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं।
स्थानीय लोग, NDRF और अग्निशमल दल की प्रतिक्रिया
आंखों देखे लोगों ने बताया कि उन्होंने मलबे के नीचे से चीखें सुनीं और चारों तरफ धूल के बादल देखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी मदद पहुंचने से पहले ही वे खुद बचाव कार्य में जुट गए थे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर कहा कि प्रशासन स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया, "सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, ताकि हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी रहे।"
इमारत गिरने की वजहों की जांच अभी चल रही है।