दिल्लीवासियों की सेहत से खिलवाड़: 19 घी के नमूने असुरक्षित, सरकार ने रद्द किए लाइसेंस

जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है और लोग मिठाइयां बनाने की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली के बाजारों में बिक रहे घी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली के खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर भर से घी के 59 नमूने इकट्ठा किए। जब इनकी जांच की गई, तो पता चला कि इनमें से 19 नमूने खाने के लिए असुरक्षित हैं।

विभाग ने सिर्फ बाजार से घी के नमूने ही नहीं उठाए, बल्कि उन जगहों की भी जांच की जहां ये क्विक कॉमर्स और रिटेल ब्रांडों के उत्पाद रखे जाते थे। इन ठिकानों पर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। उदाहरण के लिए, स्विगी इंस्टामार्ट के गोदामों में एक्सपायर्ड सामान मिला, जबकि रिलायंस रिटेल के कुछ ठिकानों पर कीड़े-मकोड़े घूमते पाए गए।