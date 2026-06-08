दिल्ली फायर सर्विस का कायापलट, दूर हुई 1969 की जानलेवा खामियां

दिल्ली सरकार GPS-GIS जैसे नए तकनीकी समाधान कर रही लागू

इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली सरकार दमकल सेवा में नई टेक्नोलॉजी ला रही है। इसमें GPS ट्रैकिंग, GIS मैपिंग और आधुनिक डिस्पैच सिस्टम शामिल हैं। गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि ये सुधार बेहद जरूरी हैं, क्योंकि साल 2025-26 में आग लगने की घटनाओं में 84 लोगों की जान चली गई थी। इस योजना का एक और लक्ष्य ट्रैफिक के कारण होने वाली देरी और पुराने उपकरणों की वजह से आने वाली दिक्कतों को दूर करना भी है, ताकि बढ़ती दिल्ली में दमकलकर्मी और तेजी से लोगों तक पहुंच सकें।