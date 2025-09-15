LOADING...
समय से पहले विदा लेने लगा मानसून, जानिए आज कहां होगी बारिश 
कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का जोर बना हुआ है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 15, 2025
09:20 am
क्या है खबर?

भारी तबाही मचाने के बाद अब मानसून विदाई लेने लगा है। इसकी शुरुआत 14 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान से हो चुकी है। इस बार यह समय से पहले वापस लौट रहा है। आगामी 3-4 दिनों में कई राज्यों में मौसम साफ होने की संभावना है। बारिश थमने से तापमान में वृद्धि के कारण गर्मी फिर सताने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को महाराष्ट्र, बिहार समेत पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों में मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं।

मानसून

ऐसे होगी मानसून की विदाई

IMD के अनुसार, रविवार को तय समय 17 सितंबर से 3 दिन पहले पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से मानसून की विदाई शुरू हो गई। आगामी 2-3 दिन में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से भी लौटना शुरू हो जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में 2 सप्ताह और टिका रहेगा। अधिकांश राज्यों से 15 अक्टूबर तक पूरी तरह लौट जाएगा, लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में इसके बाद भी बारिश जारी रह सकती है।

तबाही 

भारी बारिश से यहां हुआ नुकसान 

कई राज्यों में रविवार को बारिश के कारण तबाही मच गई। मणिपुर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। तेलंगाना, उत्तराखंड में भी तेज बारिश हुई। उत्तरकाशी में NH 707A पर भूस्खलन से सड़क का 100 मीटर हिस्सा बह गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई। मुंबई में सोमवार सुबह कई हिस्सों में तेज बारिश हुई।

ट्विटर पोस्ट

मुंबई में सुबह हुई बारिश 

अलर्ट 

कहां-कहां हो सकती है बारिश?

उत्तर प्रदेश में सोमवार को बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जगह बौछार पड़ने के आसार हैं। बिहार में 15 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हरियाणा के 3 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है, वहीं पंजाब में हल्की बारिश होने का अनुमान है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 15-16 सितंबर से नया सिस्टम बनने के बाद तूफानी बारिश का दौर शुरू हो सकता है।

मौसम 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली NCR में सोमवार को बादल छाए रह सकते हैं और दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य हिस्सों में तापमान बढ़ने से उमस-गर्मी लोगों को परेशान करेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने लगा है। इस कारण यहां बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में 17 सितंबर से मानसून फिर से जोर दिखा सकता है।