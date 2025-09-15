समय से पहले विदा लेने लगा मानसून, जानिए आज कहां होगी बारिश 

भारी तबाही मचाने के बाद अब मानसून विदाई लेने लगा है। इसकी शुरुआत 14 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान से हो चुकी है। इस बार यह समय से पहले वापस लौट रहा है। आगामी 3-4 दिनों में कई राज्यों में मौसम साफ होने की संभावना है। बारिश थमने से तापमान में वृद्धि के कारण गर्मी फिर सताने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को महाराष्ट्र, बिहार समेत पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों में मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं।

मानसून ऐसे होगी मानसून की विदाई IMD के अनुसार, रविवार को तय समय 17 सितंबर से 3 दिन पहले पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से मानसून की विदाई शुरू हो गई। आगामी 2-3 दिन में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से भी लौटना शुरू हो जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में 2 सप्ताह और टिका रहेगा। अधिकांश राज्यों से 15 अक्टूबर तक पूरी तरह लौट जाएगा, लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में इसके बाद भी बारिश जारी रह सकती है।

तबाही भारी बारिश से यहां हुआ नुकसान कई राज्यों में रविवार को बारिश के कारण तबाही मच गई। मणिपुर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। तेलंगाना, उत्तराखंड में भी तेज बारिश हुई। उत्तरकाशी में NH 707A पर भूस्खलन से सड़क का 100 मीटर हिस्सा बह गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई। मुंबई में सोमवार सुबह कई हिस्सों में तेज बारिश हुई।

ट्विटर पोस्ट मुंबई में सुबह हुई बारिश #WATCH | Maharashtra: Heavy rainfall in Mumbai leads to severe waterlogging in parts of the city. Visuals from King's Circle area this morning. pic.twitter.com/EYk0hWO2Ws — ANI (@ANI) September 15, 2025

अलर्ट कहां-कहां हो सकती है बारिश? उत्तर प्रदेश में सोमवार को बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जगह बौछार पड़ने के आसार हैं। बिहार में 15 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हरियाणा के 3 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है, वहीं पंजाब में हल्की बारिश होने का अनुमान है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 15-16 सितंबर से नया सिस्टम बनने के बाद तूफानी बारिश का दौर शुरू हो सकता है।