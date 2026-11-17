दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला रहे एक परिवार के साथ डरावनी घटना हुई। दो युवकों ने अपनी हुंडई वरना कार से बार-बार उनकी गाड़ी का रास्ता रोका और अजीब हरकतें कीं; उनमें से एक तो गाड़ी की खिड़की से बाहर लटक भी रहा था।

यह पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर पोस्ट किया गया है। बाद में एक एक्स यूजर ने दावा किया कि इस गाड़ी पर 28 से ज्यादा ट्रैफिक चालान बकाया हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है।