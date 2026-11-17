दिल्ली में सड़क पर गुंडागर्दी का वायरल वीडियो, गाड़ी में अजीबोगरीब हरकतें कीं
लेखन Manoj Panchal
दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला रहे एक परिवार के साथ डरावनी घटना हुई। दो युवकों ने अपनी हुंडई वरना कार से बार-बार उनकी गाड़ी का रास्ता रोका और अजीब हरकतें कीं; उनमें से एक तो गाड़ी की खिड़की से बाहर लटक भी रहा था।
यह पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर पोस्ट किया गया है। बाद में एक एक्स यूजर ने दावा किया कि इस गाड़ी पर 28 से ज्यादा ट्रैफिक चालान बकाया हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है।
वीडियो दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया गया
वीडियो में परिवार की परेशानी और डर साफ सुना जा सकता है। यह वीडियो दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया गया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की मांग उठी।
इस घटना ने अब सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के सख़्त पालन की जरूरत पर दोबारा बहस छेड़ दी है, खासकर उन परिवारों के लिए जो बस सुरक्षित अपने घर पहुंचना चाहते हैं।
ट्विटर पोस्ट
https://twitter.com/i/status/2122282717811511786