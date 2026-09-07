दिल्ली आबकारी विभाग ने गाड़ियां बेचकर कमाए करोड़ों, 5,000 से ज्यादा लंबित मामले भी निपटाए

विभाग ने नए कर्मचारियों की भर्ती करके और उपकरणों को बेहतर बनाकर, 5,000 से ज्यादा रुके हुए लैब टेस्ट के काम को भी खत्म कर दिया है। अब, लैब रिपोर्ट जल्दी मिलने से पुलिस को मामलों को तेजी से निपटाने और अवैध शराब पर रोक लगाने में बेहतर तरीके से मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन कामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये सब अच्छे शासन और दिल्ली के सभी लोगों के लिए व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिशें हैं।