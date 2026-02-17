दिल्ली में इकलौटा बेटा खोने वाली मां बोली- SUV चलाते समय रील बनाने से हुआ हादसा
क्या है खबर?
दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को हुए एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 23 वर्षीय युवक साहिल धनशेरा की मां इन्ना मकान ने आरोपी कार चालक पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि बाइक को टक्कर मारने वाला 17 वर्षीय नाबालिग लड़का अपने पिता की SUV स्कॉर्पियों चलाते समय कार के अंदर रील बना रहा था। उस समय कार में उसकी बहन भी थी। इन्ना ने बताया कि भाई-बहन रील बनाने के लिए कार लेकर निकले थे।
अपराध
सोशल मीडिया पर सामने आई घटना की वीडियो
सोशल मीडिया पर घटना की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग तेज रफ्तार में गलत दिशा में कार चला रहा था। वीडियो कार से अंदर बनाई गई थी, जिसमें तेज रफ्तार का भी पता चल रहा है। तभी अचानक सामने से आ रही साहिल की बाइक से उसकी कार टकरा जाती है। इकलौते बेटे साहिल की मां इन्ना ने इसे अपराधिक गतिविधि बताई है।
वीडियो को कार के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है
दिल्ली में नाबालिग लड़के की तेज रफ्तार SUV से जिस बाइक सवार 23 साल के साहिल को टक्कर लगी थी, उसकी कार के अंदर से अंतिम समय पर बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।— Gajendra Ricky singh (@Gajendrarickyy) February 17, 2026
हादसे में एक कैब और साहिल की बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। pic.twitter.com/ABfcA4RQlT
घटना
क्या है मामला?
द्वारका में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास साहिल अपनी बाइक से कार्यालय जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार SUV ने उनको सामने से टक्कर मार दी और एक कैब को क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे में साहिल की मौके पर मौत हो गई और कैब चालक अजय सिंह घायल हो गया। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर निगरानी गृह भेजा गया था, लेकिन किशोर न्याय बोर्ड ने उसे 10वीं की परीक्षा के कारण जमानत दे दी है।
आरोप
पीड़िता की मां ने वीडियो संदेश जारी किया
मृतक साहिल की मां ने एक वीडियो में अपना भावुक संदेश साझा किया है और उनके बेटे को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा, "मैंने अपने बेटे को एकल माता-पिता के रूप में पाला और किसी अमीर बाप के बेटे की लापरवाही के कारण 23 साल की उम्र में उसे खो दिया। मैं एक बेबस मां हूं। उस लड़के पास लाइसेंस नहीं था। उसे गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। मेरी मदद कीजिए।"
साहिल की मां ने अपनी बात रखी
#WATCH | Delhi | Inna Makan, Mother of the 23-year-old Sahil Dhaneshra, who died in a road accident after an SUV driven allegedly by a minor collided with his motorcycle, appeals for justice.— ANI (@ANI) February 16, 2026
She says, "...My son was going to the office on the 3rd of February...He (Scorpio… pic.twitter.com/sODWsCeHZm