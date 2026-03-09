दिल्ली में DTC बस ने राहगिरों को कुचला, गुस्साई भीड़ ने बस में आग लगाई

दिल्ली में DTC बस हादसे के बाद गुस्साई लोगों ने बस में आग लगा दी

लेखन गजेंद्र 01:46 pm Mar 09, 202601:46 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के नांगलाई-नजफगढ़ रोड पर दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस ने 3 राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसा थाना निहाल विहार क्षेत्र में कमरुद्दीन नगर गांव मोड़ के पास हुआ। हादसे में एक स्कूटर सवार की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। मृतक युवक की पहचान निहाल विहार निवासी रविकांत के रूप में हुई है। हादसे के बाद इलाके में तनाव फैल गया।