दिल्ली में 31,700 ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गलत भंडारण से बेअसर, ड्रग्स कंट्रोल ने किए जब्त

बरेली की खेप की जांच, रिकॉल नोटिस की संभावना

ये इंजेक्शन मई महीने में बरेली से आए थे और तभी से इन्हें गलत तरीके से रखा जा रहा था। अब अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या इनमें से कुछ खुराकें पहले ही बाजार में भेजी जा चुकी हैं। वे इन खुराक की बिक्री रोकने और उन्हें वापस मंगाने के लिए 'स्टॉप-सेल' और 'रिकॉल' नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्लीभर में निरीक्षण जारी हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जो भी इन स्टोरेज नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।