दिल्ली में 900 किलो से ज्यादा मिलावटी मिठाई कराई नष्ट, कार्रवाई जारी
दिल्ली में मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। निहाल विहार की मिठाई की दुकानों और मोरी गेट के खोया बाजार में अचानक छापेमारी कर 900 किलो से ज्यादा मिलावटी खाद्य सामग्री नष्ट की गई। इस सामग्री में रसगुल्ले, छेना और मिल्क केक जैसी मिठाइयां शामिल थीं। जांच अधिकारियों को वहां साफ-सफाई की काफी समस्याएं मिलीं और उन्होंने किसी को पहले से जानकारी नहीं दी थी।
रेखा गुप्ता ने और औचक निरीक्षण का वादा किया
इसके अलावा 520 किलो खराब खोया और छेना भी जब्त कर नष्ट कर दिया गया, जिसके नमूने लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया है कि ऐसी अचानक जांचें आगे भी होती रहेंगी और खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पिछले महीने भी करीब 3,050 किलो खोया और पनीर नष्ट किया गया था। त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही यह कदम उठाया जा रहा है।