दिल्ली के डॉक्टर पर नौकरानी की हत्या का आरोप, 43 गवाहों संग कोर्ट में सुनवाई शुरू

पुलिस का कहना है कि गुप्ता के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े दावे सही नहीं हैं। गवाहों ने उसके हिंसक व्यवहार और कपड़ों पर लगे खून के धब्बों के बारे में बताया है, जो कथित तौर पर हलदर के खून से मेल खाते हैं।

एक पड़ोसी ने कथित तौर पर यह घटना अपनी आंखों से देखी थी। पूरे मामले में कुल 43 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। मनीष गुप्ता का कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनके वकील का कहना है कि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ये आरोप मनगढ़ंत हैं। फिलहाल, गुप्ता न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई अदालत में जारी रहेगी।