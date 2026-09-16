दिल्ली के डॉक्टर पर नौकरानी की हत्या का आरोप, 43 गवाहों संग कोर्ट में सुनवाई शुरू
दिल्ली के त्वचा रोग विशेषज्ञ मनीष गुप्ता पर अपनी लंबे समय से काम कर रही घरेलू सहायिका मीना हलदर की हत्या का आरोप लगा है। यह घटना 18 जून को कैलाश हिल्स में हुई थी। बताया जा रहा है कि हलदर और गुप्ता के बीच क्लीनिक और बाद में छत के स्टोर रूम की सफाई को लेकर विवाद हुआ था।
आरोप यह भी है कि गुप्ता ने अपनी पत्नी के निर्देशों को हलदर की बातों से ज्यादा महत्व दिया था। इस मामले में पुलिस ने सोमवार, 14 सितंबर को 340 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। अब 18 सितंबर से कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होगी।
पुलिस ने 43 गवाह पेश किए, गुप्ता ने किया इनकार
पुलिस का कहना है कि गुप्ता के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े दावे सही नहीं हैं। गवाहों ने उसके हिंसक व्यवहार और कपड़ों पर लगे खून के धब्बों के बारे में बताया है, जो कथित तौर पर हलदर के खून से मेल खाते हैं।
एक पड़ोसी ने कथित तौर पर यह घटना अपनी आंखों से देखी थी। पूरे मामले में कुल 43 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। मनीष गुप्ता का कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनके वकील का कहना है कि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ये आरोप मनगढ़ंत हैं। फिलहाल, गुप्ता न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई अदालत में जारी रहेगी।