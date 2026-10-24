दिल्ली के व्यापारियों की राहुल गांधी से अपील- 1 नवंबर की रैली न करें, कारोबार प्रभावित होगा

CTI अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि अगर तय तारीख पर विरोध प्रदर्शन होता है, तो त्योहारी सीजन के चरम समय में 10,000 करोड़ रुपये का संभावित व्यापारिक नुकसान हो सकता है।

गोयल ने कहा, "धनतेरस पर लगभग 25,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। धनतेरस 6 नवंबर को है। ये व्यापार दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले महीने हुए प्रदर्शनों और उसके बाद उठाए गए एहतियाती कदमों के कारण व्यापारियों को 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।"