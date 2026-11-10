दिल्ली की यमुना नदी में मंगलवार से क्रूज का आनंद लिया जा सकता है

दिल्ली की यमुना में क्रूज सफर का कैसे लें आनंद? जानिए टिकट से लेकर हर चीज

लेखन गजेंद्र 04:01 pm Nov 10, 202604:01 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की यमुना नदी में अब क्रूज का आनंद मिलेगा। मंगलवार को केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोनिया विहार में एक क्रूज सर्विस का उद्घाटन किया। इस परियोजना का मकसद वजीराबाद बैराज के ऊपर यमुना नदी के हिस्से में नदी पर्यटन को बढ़ावा देना है और यह साबित करना है कि यमुना पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। यह क्रूज कहां से कहां तक चलेगी और इस पर सफर का आनंद कैसे ले सकते हैं? आइए, जानते हैं।