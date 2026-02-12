दिल्ली शराब नीति मामले में आरोप तय करने की सुनवाई पूरी, 27 फरवरी को आएगा फैसला

दिल्ली की शराब नीति मामले में आरोप तय करने पर 27 फरवरी को आएगा फैसला

लेखन गजेंद्र 03:00 pm Feb 12, 202603:00 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आरोप तय करने के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने बुधवार को मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की दलीलें सुनी थीं। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने उनका पक्ष रखा था। कोर्ट 27 फरवरी को आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा।