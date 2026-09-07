यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, SC/ST एक्ट से जुड़ा है मामला

लाइव लॉ के मुताबिक, अजीत के वकील जय अनंत देहादराई ने कहा कि अजीत की टिप्पणी उनकी बहन के बारे में किसी बात पर प्रतिक्रिया के तौर पर की गई, जो कि गंभीर उकसावे वाली बात थी।

उन्होंने तर्क दिया कि अजीत के मन में कोई भेदभावपूर्ण भावना नहीं है और उन्होंने किसी के खिलाफ कोई जातिसूचक टिप्पणी नहीं की।

हालांकि, शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि अजीत की टिप्पणी न केवल शिकायतकर्ता, बल्कि पूरे समुदाय के प्रति अपमानजनक थी।