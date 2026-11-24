सत्य निकेतन हादसा: PG मालिक शुभम त्यागी की जमानत खारिज
दिल्ली की एक अदालत ने शुभम त्यागी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। त्यागी सत्य निकेतन पेइंग गेस्ट (PG) का मालिक था, जहां 6 सितंबर, 2026 को एक इमारत गिर गई थी। इस हादसे में 5 छात्रों समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि त्यागी को अवैध निर्माण के खतरों की जानकारी थी, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर बताया।
पुलिस ने 638 पन्नों की चार्जशीट दायर की, आरोपियों के नाम भी बताए
अदालत ने साफ कहा कि त्यागी ने छात्रों की सुरक्षा से ज्यादा पैसों को अहमियत दी। अदालत ने उसके इस दावे को भी नहीं माना कि वह इस मामले में शामिल नहीं था।
11 सितंबर को आत्मसमर्पण करने के बाद से ही वह हिरासत में है और अभी मुकदमा बस शुरू ही हुआ है। पुलिस ने 638 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सभी आरोपियों के नाम दर्ज हैं। अदालत को इस बात की भी चिंता है कि अगर उसे जमानत दी जाती है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।