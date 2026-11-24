अदालत ने साफ कहा कि त्यागी ने छात्रों की सुरक्षा से ज्यादा पैसों को अहमियत दी। अदालत ने उसके इस दावे को भी नहीं माना कि वह इस मामले में शामिल नहीं था।

11 सितंबर को आत्मसमर्पण करने के बाद से ही वह हिरासत में है और अभी मुकदमा बस शुरू ही हुआ है। पुलिस ने 638 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सभी आरोपियों के नाम दर्ज हैं। अदालत को इस बात की भी चिंता है कि अगर उसे जमानत दी जाती है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।