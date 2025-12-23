चीनी वीजा घोटाला: दिल्ली कोर्ट का सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

सुनवाई

क्या है मामला?

वर्ष 2011 में एक बिजली कंपनी के लिए चीनी नागरिकों को वीजा सुविधा प्रदान करने में कथित रिश्वतखोरी के संबंध में CBI ने 2022 में FIR दर्ज की थी। CBI ने 2 साल जांच की और अक्टूबर 2024 में आरोपपत्र दाखिल किया। CBI ने आरोपपत्र में कथित रिश्वत के लेन-देन के लिए शिवगंगा से लोकसभा सांसद कार्ति उनके चार्टड अकाउंटेंट एस भास्कररामन, वेदांता की सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) और मुंबई स्थित बेल टूल्स का नाम लिया था।