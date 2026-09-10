IRCTC घोटाले में लालू यादव समेत 9 के खिलाफ आरोप तय

IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव और तेजस्वी समेत 9 पर आरोप तय

लेखन आबिद खान 05:04 pm Sep 10, 202605:04 pm

क्या है खबर?

IRCTC से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन तीनों के अलावा 6 अन्य के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा, 'राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास अपराध से आय और पद के गलत इस्तेमाल का मजबूत शक है।"