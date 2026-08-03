बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

विजय की 'जन नायकन' ने 11वें दिन किया दमदार कारोबार, 'द ओडिसी' का कैसा हाल?

लेखन ज्योति सिंह 10:02 am Aug 03, 202610:02 am

क्या है खबर?

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' अपनी रिलीज के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। एच विनोथ के निर्देशन में बनी ये एक राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसने 6 महीने से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद बाॅक्स ऑफिस पर दस्तक दी। इसे टक्कर देने के लिए क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' पहले से बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है। दोनों फिल्मों के बीच टक्कर का दौर जारी है, इसलिए इनकी ताजा कमाई पर एक नजर डालते हैं।