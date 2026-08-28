दिल्ली के दंपत्ति ने पाकिस्तान भेजे सिम कार्ड और सैन्य जानकारी, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार
क्या है खबर?
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के लिए जासूसी करने के आरोप में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन्हें जासूसी नेटवर्क में रसद संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए भर्ती किया गया था। आरोपियों की पहचान साहिल (25) और उसकी पत्नी समीरा (21) के तौर पर हुई है। दोनों कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित खुफिया एजेंटों के संपर्क में थे।
आरोप
आरोपियों ने 8 सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे
पुलिस के अनुसार, साहिल और समीरा ने 8 भारतीय सिम कार्ड हासिल किए और उन्हें 2024 और 2025 के बीच दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा। आरोप है कि इसके बदले दलालों ने उन्हें 30,000 रुपये का भुगतान किया।
पुलिस ने बताया कि इनसे पाकिस्तान में व्हाट्सएप अकाउंट बनाए गए, जिनका बाद में इस्तेमाल भारत में लोगों से संपर्क करने और संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए किया गया। इन नंबर के जरिए पाकिस्तानी लोग भारत के व्हाट्सऐप समूह से भी जुड़े।
जांच
सैन्य क्षेत्रों की रेकी कर रहा था साहिल- पुलिस
पुलिस का कहना है कि साहिल को सैन्य क्षेत्रों की रेकी करने और क्षेत्रीय अभियानों के लिए लोगों की भर्ती करने का काम सौंपा गया था।
जांच में यह भी पता चला कि साहिल ने कथित तौर पर उन सैनिकों की जानकारी जुटाई, जिनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही चल रही थी।
अधिकारियों ने बताया कि जांच में दिल्ली से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक नेटवर्क का पता चला है, जिसमें पाकिस्तानी दलाल दंपति को पैसे भेज रहे थे।
खुलासा
कैसे हुए नेटवर्क का खुलासा?
स्पेशल सेल ने सबसे पहले साहिल को दिल्ली के सराय काले खान से गिरफ्तार किया था। उसके फोन की फोरेंसिक जांच में कथित तौर पर पाकिस्तानी एजेंटों के साथ हुई बातचीत का पता चला।
पुलिस के अनुसार, साहिल पहली बार 2024 में इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया। इसमें समीरा की भी भूमिकी थी, जिससे साहिल की मुलाकात 2022 में हुई थी।
बाद में पाकिस्तानी एजेंट ने दंपति को एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से मिलवाया।
आरोपी
आरोपियों के बारे में क्या-क्या पता है?
साहिल का जन्म 2001 में हुआ था और उसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से BA की पढ़ाई की है। पुलिस ने बताया कि वह एक एक वकील के साथ काम करता था और LLB करने की योजना भी बना रहा था। जून, 2025 से वह बेरोजगार था।
वहीं, समीरा का जन्म 2005 में हुआ था। उसने केशवपुरम स्थित कन्या विद्यालय में 12वीं कक्षा फिर BA की डिग्री ली। वह नोएडा में एक कॉल सेंटर में काम करती है।