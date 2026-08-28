दिल्ली के दंपत्ति ने पाकिस्तान भेजे सिम कार्ड और सैन्य जानकारी, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, साहिल और समीरा ने 8 भारतीय सिम कार्ड हासिल किए और उन्हें 2024 और 2025 के बीच दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा। आरोप है कि इसके बदले दलालों ने उन्हें 30,000 रुपये का भुगतान किया।

पुलिस ने बताया कि इनसे पाकिस्तान में व्हाट्सएप अकाउंट बनाए गए, जिनका बाद में इस्तेमाल भारत में लोगों से संपर्क करने और संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए किया गया। इन नंबर के जरिए पाकिस्तानी लोग भारत के व्हाट्सऐप समूह से भी जुड़े।