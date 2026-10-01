दिल्ली में सरकारी ठेकों की वापसी, मुख्यमंत्री ने नई शराब नीति को दी मंजूरी

शहर एक बार फिर सरकारी शराब की दुकानें खोलने की तैयारी में है। इसके तहत 700 से ज्यादा दुकानें राज्य सरकार की कॉरपोरेशन कंपनियों के जरिये चलाई जाएंगी। निजी दुकानें इस नई व्यवस्था से बाहर रहेंगी।

सरकार का लक्ष्य है कि इससे व्यवस्था में ज्यादा पारदर्शिता आए, ब्रांड की ज्यादा वैरायटी मिले और किसी भी तरह का एकाधिकार खत्म हो। इसके अलावा, होटलों, क्लबों और रेस्तरां में शराब परोसने से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाती है, तो अक्टूबर तक यह नई व्यवस्था लागू हो सकती है। इससे सभी के लिए एक ज्यादा साफ-सुथरा और नियंत्रित सिस्टम बनेगा।