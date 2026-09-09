सत्य निकेतन त्रासदी के बाद दिल्ली में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर, सभी PG जांच के घेरे में

मुख्यमंत्री गुप्ता सिर्फ तोड़फोड़ की कार्रवाई तक नहीं रुक रही हैं। उन्होंने शहर के सभी PG हॉस्टलों के निरीक्षण के भी आदेश दिए हैं।

अधिकारी बिल्डिंगों के पुराने रिकॉर्ड की अच्छी तरह जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि ये असुरक्षित इमारतें कब बनी थीं और उस समय इन्हें बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। यह सारे कदम सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे के बाद उठाए जा रहे हैं।