दिल्ली की सफाई में बड़ा बदलाव, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बनाई 1,000 मशीनें तैनात करने की योजना

यह सिर्फ नई मशीनों की बात नहीं है, दिल्ली सरकार अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोगैस प्लांट भी बना रही है। शहर कूड़ा प्रसंस्करण की अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है और साथ ही सड़कों को और ज्यादा साफ रखने के लिए MCD को अतिरिक्त संसाधन भी दे रहा है।

इतना ही नहीं, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। 35 महिलाएं अब कूड़ा इकट्ठा करने वाले वाहन चला रही हैं।

पुराने कपड़ों के लिए अर्पण सेंटर और धार्मिक सामग्री के लिए खास कियोस्क बनाकर शहर रीसाइक्लिंग को भी बढ़ावा दे रहा है।