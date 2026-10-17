दिल्ली की सफाई में बड़ा बदलाव, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बनाई 1,000 मशीनें तैनात करने की योजना

दिल्ली की सफाई में बड़ा बदलाव, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बनाई 1,000 मशीनें तैनात करने की योजना
दिल्ली सरकार ने अब कूड़े से निपटने की अपनी लड़ाई को और तेज कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी 250 वार्डों में 1,000 मैकेनिकल लिटर पिकर लगाने की योजना की शुरुआत कर दी है। सरिता विहार में पहले ही एक वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। इस पहल का लक्ष्य दिल्ली के हर रोज निकलने वाले करीब 15,000 मीट्रिक टन कूड़े को और ज्यादा बेहतर तरीके से निपटाना है।
दिल्ली ने बढ़ाई कूडा प्रसंस्करण और कर्मचारियों की क्षमता
यह सिर्फ नई मशीनों की बात नहीं है, दिल्ली सरकार अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोगैस प्लांट भी बना रही है। शहर कूड़ा प्रसंस्करण की अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है और साथ ही सड़कों को और ज्यादा साफ रखने के लिए MCD को अतिरिक्त संसाधन भी दे रहा है।
इतना ही नहीं, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। 35 महिलाएं अब कूड़ा इकट्ठा करने वाले वाहन चला रही हैं।
पुराने कपड़ों के लिए अर्पण सेंटर और धार्मिक सामग्री के लिए खास कियोस्क बनाकर शहर रीसाइक्लिंग को भी बढ़ावा दे रहा है।