दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत, लगेंगी एक लाख स्मार्ट लाइट और 50,000 CCTV कैमरे

ये सभी स्मार्ट स्ट्रीटलाइट एक केंद्रीय कंट्रोल हब से जोड़ी जाएंगी। इससे उनकी निगरानी करना और किसी खराबी को तुरंत ठीक करना आसान हो जाएगा। इस कार्यक्रम में आत्मरक्षा का एक प्रदर्शन भी दिखाया गया। साथ ही 'मिस DRC टैलेंट हंट' की शुरुआत भी हुई, जिसका मकसद छात्राओं को पढ़ाई के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि असली बदलाव महिलाओं को सीमित करने की बजाय उनका सम्मान करने से ही आएगा।