दिल्ली के चावड़ी बाजार हादसे में फरीदाबाद से 3 ठेकेदार गिरफ्तार

दिल्ली के चावड़ी बाजार हादसे में फरीदाबाद से 3 ठेकेदार गिरफ्तार, निगम के 2 अधिकारी निलंबित

लेखन गजेंद्र 10:36 am Nov 06, 202610:36 am

क्या है खबर?

दिल्ली के चावड़ी बाजार में गुरुवार को एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत के गिरने के मामले में पुलिस ने 3 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। तीनों की पहचान ताजुद्दीन, फुरकान और सिराज के रूप में हुई है, जो अजमेरी गेट दिल्ली के निवासी हैं। उनको हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़ा गया है। तीनों को अवैध तरीके से निर्माण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इमारत भी अवैध बताई जा रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी।